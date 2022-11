Fêtes de Labenne-Téléthon

2022-12-02 18:00:00 – 2022-12-04 Pendant les trois jours des fêtes de Labenne, les associations labennaises se mobilisent pour le Téléthon. Rejoignez les !

Vendredi 2 décembre :

18h Vente d’huitres à la salle des Fêtes

20h30 Concours de Tarot – Maison de la République

Samedi 3 décembre :

9h/12h Vente de gâteaux et café – Parking d’Intermarché

10h30 Run & Bike

14h Tournoi de belote – Salle Carré d’As

14h/17h Activité dessin – Salle Mairie Sports

16h/17h/18h Tournoi de pelote – Trinquet

18h Nuit du jeux Salle Carré d’As

19h Match de basket Seniors Filles

21h Match de basket Seniors Garçons

Dimanche 4 décembre :

11h Vente d’huitres – Salle des Fêtes

11h Vente d'huitres – Salle des Fêtes

14h Match de foot- Stade Robert Dicharry

