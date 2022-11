Fêtes de Labenne – Ouverture des fêtes vendredi 2 décembre

2022-12-02 18:30:00 – 2022-12-02 01:30:00 Début des festivités le vendredi avec l’ouverture de la fête foraine dès 15H.

La traditionnelle ouverture des fêtes aura lieu à 18h30 du balcon de la Mairie avec Saint Nicolas.

Puis à la salle des Fêtes :

19H30 Apéritif d’ouverture avec l’orchestre Lab’n Music

20H « SOIREE PUB »animée par le groupe Keep Smilin. Assiette de tapas à 3€ et bières au choix. Réservation auprès du Comité des Fêtes Lous Landeus. 15H Ouverture de la fête foraine

