2022-12-02 – 2022-12-02 La fête foraine des fêtes de Labenne s’installe sur la place de la République.

Ouverture des manèges le vendredi 2 décembre à 15h. Retrait des tickets dès 15h à la maison du square de la République, salle RDC.

Le comité des Fêtes offre trois tickets de manèges aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Labenne. Retrait des tickets demi-tarif le vendredi 2 décembre de 15h à 18h.

Ouverture des manèges : vendredi à 15h, samedi à 14h et dimanche à 11h. Fête foraine des fêtes de Labenne sur la place de la République avec de nombreux manèges.

