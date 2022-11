Fêtes de Labenne du 2 au 4 décembre 2022 Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Landes

Fêtes de Labenne du 2 au 4 décembre 2022 Labenne, 2 décembre 2022, Labenne. Fêtes de Labenne du 2 au 4 décembre 2022

Place de la République Labenne Landes OTI LAS

2022-12-02 – 2022-12-04 Labenne

Landes Labenne Save the date : du vendredi 2 décembre au dimanche 4 décembre 2022, les traditionnelles fêtes de Labenne sont de retour ! Fête foraine, spectacle pour enfants, soirée pub et soirée choucroute, Saint-Nicolas, animations au profit du téléthon… Programme détaillé à venir. Save the date : du vendredi 2 décembre au dimanche 4 décembre 2022, les traditionnelles fêtes de Labenne sont de retour ! Fête foraine, spectacle pour enfants, soirée pub et soirée choucroute, Saint-Nicolas, animations au profit du téléthon… Programme détaillé à venir. +33 5 59 45 46 60 Mairie de Labenne

Labenne

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OTI LAS

Détails Catégories d’évènement: Labenne, Landes Autres Lieu Labenne Adresse Place de la République Labenne Landes OTI LAS Ville Labenne lieuville Labenne Departement Landes

Labenne Labenne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labenne/

Fêtes de Labenne du 2 au 4 décembre 2022 Labenne 2022-12-02 was last modified: by Fêtes de Labenne du 2 au 4 décembre 2022 Labenne Labenne 2 décembre 2022 Labenne Landes Place de la République Labenne Landes OTI LAS

Labenne Landes