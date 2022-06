FETES DE LA VIGNE Santenay Santenay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or EUR 0 BOLIVIE : Ballet de la Universidad Major San Simon

Cet ensemble universitaire de Cochabamba vous fera découvrir la diversité des cultures traditionnelles boliviennes issues des peuples amérindiens, espagnols et africains. Un spectacle assurément rythmé et coloré. BOLIVIE : Ballet de la Universidad Major San Simon

