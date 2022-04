Fêtes de la Tarasque Tarascon, 24 juin 2022, Tarascon.

Fêtes de la Tarasque Tarascon

2022-06-24 – 2022-06-27

Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon

Découvrez aussi les chevaliers de la Tarasque et leurs joyeuses cavalcades dans les rues de la ville et la fameuse Course de la Tarasque, reconnue au titre du Patrimoine Oral et Immatériel par l’UNESCO.

Autour des traditions provençales et camarguaises, vivez de grands moments festifs, des instants inoubliables en journée comme en soirée !

Défilés, spectacles, courses de taureaux, balades contées, concerts etc. et chaque soir, participez à l’ambiance fiesta à l’espace Bogedas.

Fête foraine tous les jours – Attractions pour petits et grands !



Vendredi 24 juin

Proclamation d’ouverture des Fêtes et remise des clés de la ville

Ouverture des Fêtes

Animations musicales et festives en soirée

Samedi 25 et dimanche 26 juin

Les Traditions Médiévales en journée le Château et ses abords

Le Château et la ferme au temps du roi et les artisans du Roi René, animations permanentes

Samedi 25 juin

Abrivado à l’Ancienne en costume : de la Brèche et tour de ville arrivée aux Arènes

Arènes Municipales : Course Camarguaise – Trophée de l’Avenir

Procession des reliques de Sainte Marthe

Animations musicales et festives en soirée

Dimanche 26 juin

Arrivée par le Rhône de Tartarin

Grand défilé de la Tarasque

Animations musicales et festives en soirée

Lundi 27 juin

Abrivado longue : de la Brèche avec arrivée aux Arènes

Aïoli populaire ouvert à tous

Arènes Municipales : Course Camarguaise – Trophée de l’Avenir

Spectacle pyrotechnique de clôture des Fêtes

Tarascon, ville de contes et de légendes, vous invite quatre jours à célébrer tout à la fois, Sainte-Marthe et la Tarasque mais aussi son héros Tartarin de Tarascon.

