Fêtes de la St Pierre Salles, 24 juin 2022

Fêtes de la St Pierre Salles

2022-06-24 – 2022-06-26

Salles

Les traditionnelles fêtes de la St Pierre reviennent en 2022. De nombreuses activités y seront organisées par les associations et services municipaux avec notamment la bataille des quartiers ! Un pôle restauration rassasiera les plus gourmands et diverses animations musicales égayeront ce week-end festif.

+33 5 57 71 98 60

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT Val de l’Eyre