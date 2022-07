Fêtes de la Sainte-Anne, 31 juillet 2022, .

Fêtes de la Sainte-Anne



2022-07-31

7 7 EUR Après deux ans d’absences les fêtes de Coarraze sont de retour, avec au programme :

10h : contes et maquillage. Contes pour les 3-6 ans à 10h et pour les 6-12 ans à 11h. Maison des associations.

12h : apéro-concert offert par la municipalité.

12h30 : estanguet du handball. Au menu pour les adultes : salade crudités et lardons, poulet mariné ou grillades, riz ou frites, fromage et dessert. Au menu pour les enfants : steak haché/frites, glace et jus d’orange.

L’après-midi : espace de jeux pour petits et grands.

17h30 : spectacle des enfants. La compagnie Lady la Fée raconte avec poésie la philosophie des 4 accords toltèques, ode au mieux vivre ensemble et à la confiance en soi. Spectacle musical, jongle et feu. Place de la salle des associations.

19h : Apéro-concert Heptagone. Estanguet du handball, même menu que le midi.

22h : soirée dansante animée par l’orchestre Heptagone.

