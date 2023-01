Fêtes de la Saint-Vincent Aramits Aramits Aramits Catégories d’Évènement: Aramits

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes de la Saint-Vincent Aramits, 27 janvier 2023, Aramits Aramits. Fêtes de la Saint-Vincent Aramits Pyrénées-Atlantiques

2023-01-27 – 2023-01-29 Aramits

Pyrénées-Atlantiques Aramits Vendredi 27

18h30 – Vœux des villageois

21h – Soirée tapas – Tournoi de beerpong

Samedi 28

20h – Repas des villageois

23h – Ball

Dimanche 29

11h – Messe

12h – Apéritif

Aramits

