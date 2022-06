Fêtes de la Saint-Sauveur Sanguinet, 24 juin 2022, Sanguinet.

Fêtes de la Saint-Sauveur Sanguinet

2022-06-24 – 2022-06-26

Sanguinet 40460

Au programme

Vendredi :

Fête des écoles

Vin d’honneur

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville

Bodéga

Repas du soir organisé par l’APES et l’AAES

Bal

Samedi :

Grand marché de la Saint-Sauveur

Spectacle et animation pour enfants

Repas du midi organisé par l’AAPPMA

Défilé du carnaval

Spectacle enfant

Jugement de Monsieur Carnaval

Concert de l’Harmonie

Bodéga

Repas du soir organisé par l’AAPPMA

Bal

Spectacle de fe « Toro de Fuego »

Dimanche :

Toute la journée : Vide-grenier organisé par l’ASA

Déjeuner organisé par l’AMICALE DES RETRAITÉS

Concours de belote

Spectacle de danse : « Hérons des Lacs »

Repas du midi organisé par le KRAV MAGA et le CSTT

Initiation aux échasses landaises

Concert « Les Voix de Losa » et « Lo Vent de l’Estey »

Bodéga animée par « Les Matchottes »

Repas du soir organisé par le KRAV MAGA et le CSTT

Bal

+33 5 58 82 11 82

Sanguinet

