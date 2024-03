FÊTES DE LA SAINT ROCH 2024 Montpellier, jeudi 15 août 2024.

FÊTES DE LA SAINT ROCH 2024

Plusieurs centaines de personnes attendues à Montpellier pour les fêtes séculaires de la Saint-Roch.

Tous les 16 août, des centaines de villes fêtent Saint Roch de Montpellier partout dans le monde.

Elles se dérouleront les 15 et 16 août à Montpellier.

Au programme:

Dès le 15 en matinée et pour la première fois possibilité d’une démonstration organisée par la société canine et une participation au cortège du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique.

►Le 15 août, en matinée démonstration des différentes activités canines.

►Le 16 août, les grands cortèges avec la participation de Cettarames, association emblématique de Sète, et la Baronnie de Caravètes, emblématique de Montpellier, toutes deux depuis le début à nos côtés.

► Le 16 août toute la journée animation des rues et places de l’Écusson… par le groupe musical les bandùra de Théo Pastor.

Cet ensemble de 15 musiciens et danseuses dans la pure tradition de la Provence nous fait voyager aux sons de différents instruments tel que le Galoubet/ Tambourin, l’accordéon, la flûte traversière, la guitare, la cornemuse. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-16

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

