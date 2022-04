Fêtes de la Saint-Pey Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron Catégories d’évènement: Gironde

Pujols-sur-Ciron Gironde Pujols-sur-Ciron EUR 15 18 Vendredi 5 août : soirée moules frites : 15€ / personne

Tapas / restauration rapide

Animation avec l’accordéoniste Kévin Monnier Samedi 6 août : soirée cuisse de veau / haricots blancs : 18 € / personne

Tapas / restauration rapide

Animation avec le DJ Michel N’GUYEN ;

Christophe ROUMEGOUX le pujolais groupe rock Dimanche 7 août : vide grenier de 6h30 à 18h : 2,50 le mètre linéaire Lundi 8 août : concours de pétanque l’après midi

Soirée escargot ou jambon à la broche : 15€/ personne

Tapas / restauration rapide / frites

Feu d’artifice à 23h

Animation: la banda Los Gaujos de Barsac de 19h env à 23h

