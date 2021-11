Fêtes de la Saint Martin Biarritz, 11 novembre 2021, Biarritz.

Fêtes de la Saint Martin Biarritz

2021-11-11 – 2021-11-14

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Du 11 au 14 novembre, tous les quartiers de Biarritz vont se parer de rouge et noir.

la Municipalité renoue avec la tradition de ses fêtes populaires de la Saint-Martin en l’étendant aux quartiers pour marquer toute la ville de cette empreinte festive… en rouge et noir !

Différents rendez-vous culturels et traditionnels basques (spectacles de danse, concert), les quartiers du Port-Vieux/Sainte-Eugénie, Bibi-Beaurivage, les Halles, les Docks, Saint-Martin, Saint-Charles et Centre-Ville, vont ainsi proposer des animations du 11 au 14 novembre, préparées avec le soutien du Service Evénement de la Ville.

Au programme : repas, musique, tournoi de mus et autre concours gastronomique… De quoi ravir toutes les générations biarrotes !

Programme complet à venir

+33 5 59 22 37 10

mairie

Biarritz

