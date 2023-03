Fêtes de la Saint-Léon, 4 mars 2023, Bayonne .

Fêtes de la Saint-Léon

Porte d’Espagne Bayonne Basses-Pyrénées

2023-03-04 – 2023-03-04

Bayonne

Basses-Pyrénées

Samedi 4 mars

Buvette ouverte toute la journée et restauration sur place.

14h – 18h

Force basque

Tir à la corde, lever de ballot de paille, course aux épis de maïs, enclume, course au sac, etc..

Goûter offert pour les enfants.

19h – 2h

LE BAL DU SAMEDI SOIR

Bal populaire animé par l’association “Le Bal du Samedi Soir”, ambiance chaleureuse, éclectisme musical sur disques vinyles et sono HI-FI artisanale.

Amicale Saint-Léon

Bayonne

