Fêtes de la Saint-Jean Saint-Martin-de-Seignanx, 25 juin 2022

Fêtes de la Saint-Jean Saint-Martin-de-Seignanx

2022-06-25 – 2022-06-25

Saint-Martin-de-Seignanx Landes Saint-Martin-de-Seignanx

Fêtes de la Saint-Jean, fête familiale autour du feu de la St Jean avec en point d’orgue le concert “A tot vedent” crée pour la PASSEM. Une centaine de musiciens et chanteurs des conservatoires des Landes et de Pau pour un moment de fête à danser, suivi d’un bal traditionnel avec le groupe “Trencadit”.

RDV espace de la Camiade à partir de 14h. Animation en journée pour tous. Restauration et buvette.

Saint-Martin-de-Seignanx

