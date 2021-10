Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Fêtes de la Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Fêtes de la Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie, 15 octobre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Fêtes de la Saint-Grat 2021-10-15 – 2021-10-17

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Au programme : fête foraine, concert, feux d’artifice, bals…

Au programme : fête foraine, concert, feux d'artifice, bals…

Le pass sanitaire est obligatoire.

