Fêtes de la Saint Eloi et course de la Carreto ramado Maillane, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Maillane.

Fêtes de la Saint Eloi et course de la Carreto ramado 2021-07-17 – 2021-07-19

Maillane Bouches-du-Rhône Maillane

Ces fêtes très anciennes se déroulent dans les villages de la Provence Mistralienne entre Rhône, Durance et Alpilles. C’est en l’honneur de Saint Eloi, que court la Carreto Ramado, char garni de verdure, tiré par des chevaux qui traversent les rues du village au galop. Plus qu’une fête folklorique, ces fêtes sont une tradition vivante et font une large place aux coutumes provençales et au magnifique costume d’Arles.



Samedi 17 Juillet

12h Repas gras double

19h Course de la Carreto Ramado (essai)

20h30 Repas du soir : Daube traditionnelle

22h Spectacle concert Newzik, place Gounod



Dimanche 18 Juillet

10h Messe en provençal

11h Course de la Carreto Ramado

13h Repas Saint-Éloi

(Repas champêtre : Tourne broche)

20h30 Repas du soir : moules / frites

22h Concert Cocktail de nuit, place Gounod



Lundi 19 Juillet

20h30 Repas du soir : Soupe au pistou

22h Concert Bandùra, place Gounod

Plus qu’une fête folklorique, ces fêtes sont une tradition vivante et font une large place aux coutumes provençales et au magnifique costume d’Arles.

Ces fêtes très anciennes se déroulent dans les villages de la Provence Mistralienne entre Rhône, Durance et Alpilles. C’est en l’honneur de Saint Eloi, que court la Carreto Ramado, char garni de verdure, tiré par des chevaux qui traversent les rues du village au galop. Plus qu’une fête folklorique, ces fêtes sont une tradition vivante et font une large place aux coutumes provençales et au magnifique costume d’Arles.



Samedi 17 Juillet

12h Repas gras double

19h Course de la Carreto Ramado (essai)

20h30 Repas du soir : Daube traditionnelle

22h Spectacle concert Newzik, place Gounod



Dimanche 18 Juillet

10h Messe en provençal

11h Course de la Carreto Ramado

13h Repas Saint-Éloi

(Repas champêtre : Tourne broche)

20h30 Repas du soir : moules / frites

22h Concert Cocktail de nuit, place Gounod



Lundi 19 Juillet

20h30 Repas du soir : Soupe au pistou

22h Concert Bandùra, place Gounod

dernière mise à jour : 2021-07-01 par