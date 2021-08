Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte, Hautes-Pyrénées Fêtes de la Saint Barthelémy Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte Catégories d’évènement: Avezac-Prat-Lahitte

Fêtes de la Saint Barthelémy Avezac-Prat-Lahitte, 27 août 2021, Avezac-Prat-Lahitte. Fêtes de la Saint Barthelémy 2021-08-27 – 2021-08-30 à Avezac Village AVEZAC-PRAT-LAHITTE

Voici le programme complet de ces 4 jours de fête ! VENDREDI 27 août :

– 19h30 : Apéro-Tapas Thème Hippie animé par Les Boleros Burgais

– 22h30 : Soirée Rock avec La Klick SAMEDI 28 août :

– 14h : Concours de Pétanque

– 19h : Apéro-Tapas en Musique Chez Félicat

– 23h : Soirée Rock avec Pick Up DIMANCHE 29 août :

– 11h15 : Messe et dépôt de gerbe

– 19h : Bal non stop avec Swing Avenue

– 21h30 : Concours amateur de danses de bal

– Feu d’Artifice à la tombée de la nuit LUNDI 30 août :

– 14h : Concours de pétanque

– 19h : Apéro-Tapas et Soirée Chez Félicat. Comme tous les ans, le partenariat avec la Sécurité Routière permettra la mise en place de plusieurs mesures pour lutter contre l’alcool au volant, dont des taxis gratuits tous les soirs ou encore des éthylotests gratuits. Pour que la fête reste belle, ne prenez pas de risques. associationdesjeunesdavezac@gmail.com https://www.facebook.com/associationdesjeunesdavezac/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

