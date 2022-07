Fêtes de la Saint-Anne Coarraze, 30 juillet 2022, Coarraze.

Fêtes de la Saint-Anne

2022-07-30 14:00:00 – 2022-07-30 02:00:00

13 13 EUR Après deux ans d’absences les fêtes de Coarraze sont de retour, avec au programme :

14h : concours de pétanque en doublette organisé par le Bouchon Coarrazien. Lots, buvette, sandwiches et frites. Place de la République.

15h : atelier création de lanternes (3-12 ans). Crée ta propre lanterne en papier et peinture aquarelle pour la marche aux lanternes. Salle pour tous.

L’après-midi : jeux en bois, château gonflable (0-6 ans) et jeux de la ludothèque.

18h : buvette au café municipal.

19h : estanguet du handball. Au menu pour les adultes : salade crudités et lardons, poulet mariné ou grillades, riz ou frites, fromage, dessert. Au menu enfants : steak haché/frites, glace, jus d’orange.

21h : marche aux lanternes, déambulation en lumière dans les rues du village. Départ à la place du village.

22h : concert Rachel Stephani tribute « D’eux Céline Dion ». Place du village.

02h : fin de la fête.

+33 6 16 98 21 26

©Heste Coarraze

dernière mise à jour : 2022-07-12 par