Fêtes de la Renaudié Maison de quartier de la Renaudié Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Fêtes de la Renaudié Maison de quartier de la Renaudié, 29 avril 2022, Albi. Fêtes de la Renaudié

du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai à Maison de quartier de la Renaudié

Quartier de la Renaudié, avenue de l’Europe [www.comite-renaudie.asso.fr](http://www.comite-renaudie.asso.fr) 05 63 45 48 16 Durant trois jours, l’association de quartier propose au public de nombreuses animations : loto, soirée musicale, repas,… Maison de quartier de la Renaudié 2 avenue de l’Europe, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T11:30:00 2022-04-29T17:00:00;2022-04-30T11:30:00 2022-04-30T17:00:00;2022-05-01T11:30:00 2022-05-01T17:00:00

