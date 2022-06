Fêtes de la Pentecôte Ploumagoar, 4 juin 2022, Ploumagoar.

Fêtes de la Pentecôte Ploumagoar

2022-06-04 – 2022-06-06

Ploumagoar 22970

Au programme: fête foraine tout le week-end

Samedi 04 juin et lundi 06 juin, concours de pétanque et de boules

Dimanche 05 juin, foire à tout, grillades-crêpes-café-chocolat-buvette. A partir de 19h, repas moules-frites (sur place ou à emporter) et feu d’artifice.

