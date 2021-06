Val-au-Perche Val-au-Perche 61260, Val-au-Perche Fêtes de la Musique ! Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: 61260

Val-au-Perche 61260 Val-au-Perche Fêtes de la musique 2021 à Val-au-Perche (Le Theil) ! Samedi 19 juin 2021 au Theil (place des Teilleuls)

A partir de 17h : concert des élèves et des professeurs d’UNIMUSIC.

A 20h30 : le Grand pop proposera le bal à chanter, un voyage en chansons de musiques du monde et d’ici.

A 22h : scène ouverte. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place avec les associations et les commerçants de la Commune. Gestes barrières sur place. Fêtes de la musique 2021 à Val-au-Perche (Le Theil) ! Samedi 19 juin 2021 au Theil (place des Teilleuls)

