FÊTES DE LA MUSIQUE Réhon Réhon Catégories d’évènement: 54430

Réhon

FÊTES DE LA MUSIQUE Réhon, 21 juin 2022, Réhon. FÊTES DE LA MUSIQUE Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Place de la mairie Réhon

2022-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-21 18:00:00 18:00:00 Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Place de la mairie

Réhon 54430 Réhon Concerts et découvertes artistiques.

Buvette et restauration. +33 7 71 27 15 03 Comité des fêtes de Réhon-Centre

Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Place de la mairie Réhon

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 54430, Réhon Autres Lieu Réhon Adresse Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Place de la mairie Ville Réhon lieuville Salle de la Jeunesse (en cas de mauvais temps) Place de la mairie Réhon Departement 54430

Réhon Réhon 54430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rehon/

FÊTES DE LA MUSIQUE Réhon 2022-06-21 was last modified: by FÊTES DE LA MUSIQUE Réhon Réhon 21 juin 2022 54430 Réhon

Réhon 54430