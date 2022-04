FÊTES DE LA MOULE

FÊTES DE LA MOULE, 16 juillet 2022, . FÊTES DE LA MOULE

2022-07-16 – 2022-07-16 Organisées par l’association Océane Football Club, la Fête de la Moule, c’est une ambiance assurée entre la musique, les rafraîchissements, les frites et bien sûr les moules ! Venez participer à nos traditionnelles fêtes de la moule de juillet et août ! oceanefc.44@free.fr +33 6 60 71 89 53 Organisées par l’association Océane Football Club, la Fête de la Moule, c’est une ambiance assurée entre la musique, les rafraîchissements, les frites et bien sûr les moules ! dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville