du vendredi 10 juin au samedi 11 juin

Au programme en soirée le 10 juin: du théâtre (enfants et ados), de la danse Hiop Hop et Salsa, un défilé de mode !! Au programme de la journée du 11 juin: des olympiades pour les enfants, une auberge espagnole à midi, des ateleirs, une expo, un film…. Bientôt d’autre informations….

entrée libre

MJC VIC 65500 VIC EN BIGORRE Vic-en-Bigorre

2022-06-10T21:00:00 2022-06-10T23:59:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T18:00:00

