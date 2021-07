Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Fêtes de la mer Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Fêtes de la mer Arcachon, 15 août 2021-15 août 2021, Arcachon. Fêtes de la mer 2021-08-15 10:30:00 – 2021-08-15

Arcachon Gironde Arcachon Tous les ans, Arcachon célèbre la mer dans une ambiance conviviale et festive. N’oubliez pas votre foulard jaune! Sur le Front de Mer et Place Thiers :

– 10h30: Messe solennelle célébrée par Monseigneur Jean-Marie LE VERT, Évêque Auxiliaire de Bordeaux en plein air. Place Thiers

– 12h00 : Bénédiction de la mer et défilé nautique. Jetée Thiers. Au Moulleau :

– 21h00: Messe en l’Église Notre Dame des Passes suivie d’une procession mariale et d’une marche aux flambeaux. Sur l’esplanade du port de pêche :

– de 0600h à 18h00 Vide-greniers 06.18.09.62.29

