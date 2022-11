Fêtes de la lumière et spectacle clownesque Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

Fêtes de la lumière et spectacle clownesque Val-Couesnon, 3 décembre 2022, Val-Couesnon. Fêtes de la lumière et spectacle clownesque

La Fontenelle Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

2022-12-03 16:30:00 – 2022-12-03 19:00:00 Val-Couesnon

Ille-et-Vilaine Samedi 3 décembre, à partir de 16 h 30 : Fêtes de la lumière et spectacle clownesque gratuit. Venez profiter d’une fin d’après-midi en famille sur le site illuminé du marché de Noël où petits et grands pourront profiter d’un spectacle de l’artiste Laurent Gautier, alias « Clown Toupie ».

Le grand rêve de Toupie serait d’être clown dans un cirque, dans un vrai et grand cirque. Il s’imagine déjà sur la piste, quel bonheur !

Oui, mais, voilà, pour entrer dans un cirque, ce n’est pas facile. Alors, comment faire ? Tout public dès 3 ans – Places limitées. Une fois le spectacle terminé, une petite pause gourmande sera proposée avec : crêpes, boissons chaudes et même soupe de Noël.

Ensuite, un cortège se formera pour prendre la direction du centre bourg lors de la retraite aux flambeaux, accompagné du Père Noël.

Pierre, le bibliothécaire de la commune proposera une lecture de conte à proximité de la crèche installée par la municipalité. Vente de lampion et buvette sur place, samedi 3 décembre de 16 h 30 à 19 h 00. +33 6 31 42 15 19 Val-Couesnon

dernière mise à jour : 2022-11-24 par Bureau d’information touristique – Maen Roch

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Autres Lieu Val-Couesnon Adresse La Fontenelle Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Bureau d'information touristique - Maen Roch Ville Val-Couesnon lieuville Val-Couesnon Departement Ille-et-Vilaine

Fêtes de la lumière et spectacle clownesque Val-Couesnon 2022-12-03 was last modified: by Fêtes de la lumière et spectacle clownesque Val-Couesnon Val-Couesnon 3 décembre 2022 ille-et-vilaine La Fontenelle Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Bureau d'information touristique - Maen Roch Val-Couesnon

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine