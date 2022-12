Fêtes de la Bixintxo – Spectacle Bidaia Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes de la Bixintxo – Spectacle Bidaia Hendaye, 22 janvier 2023, Hendaye . Fêtes de la Bixintxo – Spectacle Bidaia Fronton Daniel Ugarte Rue Pellot Hendaye Pyrénées-Atlantiques Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte

2023-01-22 18:00:00 – 2023-01-22

Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques L’histoire du Pays Basque en musique (orchestre et chœur 200 artistes). Composition René Zugarramurdi. L’histoire du Pays Basque en musique (orchestre et chœur 200 artistes). Composition René Zugarramurdi. +33 5 59 48 23 58 Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte Hendaye

