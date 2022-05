Fêtes de la bague Semur-en-Auxois, 25 mai 2022, Semur-en-Auxois.

Fêtes de la bague Semur-en-Auxois

2022-05-25 – 2022-06-06

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

EUR 0 0 Les fêtes de la bague célèbrent leur 384ème édition

Pendant plusieurs jours, on vit à l’heure médiévale à Semur-en-Auxois ! Chaque année, entre mai et juin, habitants et touristes sont invités à célébrer les fêtes de la bague.

De nombreuses animations pendant plusieurs jours : concert par l’école de musique, retraite aux flambeaux, fête foraine… Une foire commerciale est également organisée sur une journée entière.

Mais le clou des festivités, c’est bien évidemment la course de la bague, la plus vieille course hippique de France.

En plus de cette course emblématique, des épreuves sportives sont à l’honneur avec trois grands rendez-vous. Trois courses, que l’ont court à pied, au trot attelé ou au galop.

Vous l’aurez compris, les fêtes de la bague de Semur-en-Auxois sont un grand événement convivial à ne pas manquer à l’approche de l’été.

Venez les célébrer entre amis ou en famille.

+33 3 80 97 01 11 https://www.ville-semur-en-auxois.fr/

Semur-en-Auxois

