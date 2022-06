Fêtes de Kervardel Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: 29350

Moëlan-sur-Mer

Fêtes de Kervardel Moëlan-sur-Mer, 7 août 2022, Moëlan-sur-Mer. Lieu-dit Kervardel Champ

2022-08-07 14:00:00 – 2022-08-07 01:00:00

Moëlan-sur-Mer 29350 Fête champêtre au profit de la recherche médicale avec concours de pétanque le samedi et le dimanche.

Chant de marin, bal populaire et repas sous chapiteau le dimanche soir. sandy_allain@msn.com Fête champêtre au profit de la recherche médicale avec concours de pétanque le samedi et le dimanche.

Lieu-dit Kervardel Champ Moëlan-sur-Mer

