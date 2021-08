Hiis Hiis Hautes-Pyrénées, Hiis Fêtes de Hiis Hiis Hiis Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hiis

Fêtes de Hiis 2021-08-07 – 2021-08-08

Hiis Hautes-Pyrénées Hiis Le comité des fêtes et la mairie vous invitent à venir vous amusez en famille aux fêtes de Hiis !

Le pass sanitaire est obligatoire.

Programme :

SAMEDI 7

– 14h : concours de pétanque en doublette

– 19h30 : paëlla (entrée / plat / dessert 15€ – Menu enfant 12€ (steak haché – frites) ) Ambiance musicale. Réservation au 06.48.73.01.07

DIMANCHE 8

9h : marche et ravitaillement

11h : messe

12h30 : apéritif du maire

15h30 : inter village

17h : jeux pour enfants

19h : tapas et bandas +33 5 62 95 50 71 dernière mise à jour : 2021-07-31 par

