Fêtes de Herrère

Fêtes de Herrère, 10 juillet 2022, . Fêtes de Herrère



2022-07-10 14:00:00 – 2022-07-10 EUR 0 0 Pour les fêtes de Herrère retrouvez à 10h30 la messe des fêtes, à 11h30 le dépôt de gerbe au monument aux morts suivi du vin d’honneur offert par le comité. A partir de 11h, les aubades musicales pour terminer à 23h avec un feu d’artifice. Pour les fêtes de Herrère retrouvez à 10h30 la messe des fêtes, à 11h30 le dépôt de gerbe au monument aux morts suivi du vin d’honneur offert par le comité. A partir de 11h, les aubades musicales pour terminer à 23h avec un feu d’artifice. Pour les fêtes de Herrère retrouvez à 10h30 la messe des fêtes, à 11h30 le dépôt de gerbe au monument aux morts suivi du vin d’honneur offert par le comité. A partir de 11h, les aubades musicales pour terminer à 23h avec un feu d’artifice. dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville