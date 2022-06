Fêtes de Geaune Geaune, 1 juillet 2022, Geaune.

Fêtes de Geaune

Place de la Mairie Geaune Landes

2022-07-01 21:00:00 – 2022-07-03 00:00:00

Geaune

Landes

Geaune

Vendredi 21h : repas d’ouverture des fêtes animé par « Lous Faiences » (17€/10€). sur réservation

Samedi 10h : concours de composition florale

10h : initiation au skate (dès 6 ans)

10h30 et 15h30 : Geaulympics Games

12h : menu restau

13h30 : contest Skate et trottinette (dès 13 ans)

14h : balade contée dans les vignes, avec la médiathèque. suivi d’une visite de la cave (réservation au 05 58 44 50 01)

14h : initiation au kick-boxing. inscription au 06 71 08 98 69

19h : défilé de véhicules « fait-maison »

21h : soirée tapas ou menu-restau

Dimanche : 10h30 : messe du jumelage

11h : apéro en musique

12h30 : intronisation avec les confréries et apéro-concert

13h : repas

17h : course-landaise comptant pout le challenge Landes-Béarn (14€/5€)

21h : repas ou menu-restau

Toutes les réservations et vente de ticket repas se font la Quincaillerie geaunoise avant le 28/06 au 06 77 99 43 56

Vendredi 21h : repas d’ouverture des fêtes animé par « Lous Faiences » (17€/10€). sur réservation

Samedi 10h : concours de composition florale

10h : initiation au skate (dès 6 ans)

10h30 et 15h30 : Geaulympics Games

12h : menu restau

13h30 : contest Skate et trottinette (dès 13 ans)

14h : balade contée dans les vignes, avec la médiathèque. suivi d’une visite de la cave (réservation au 05 58 44 50 01)

14h : initiation au kick-boxing. inscription au 06 71 08 98 69

19h : défilé de véhicules « fait-maison »

21h : soirée tapas ou menu-restau

Dimanche : 10h30 : messe du jumelage

11h : apéro en musique

12h30 : intronisation avec les confréries et apéro-concert

13h : repas

17h : course-landaise comptant pout le challenge Landes-Béarn (14€/5€)

21h : repas ou menu-restau

Toutes les réservations et vente de ticket repas se font la Quincaillerie geaunoise avant le 28/06 au 06 77 99 43 56

+33 6 38 42 08 71

Vendredi 21h : repas d’ouverture des fêtes animé par « Lous Faiences » (17€/10€). sur réservation

Samedi 10h : concours de composition florale

10h : initiation au skate (dès 6 ans)

10h30 et 15h30 : Geaulympics Games

12h : menu restau

13h30 : contest Skate et trottinette (dès 13 ans)

14h : balade contée dans les vignes, avec la médiathèque. suivi d’une visite de la cave (réservation au 05 58 44 50 01)

14h : initiation au kick-boxing. inscription au 06 71 08 98 69

19h : défilé de véhicules « fait-maison »

21h : soirée tapas ou menu-restau

Dimanche : 10h30 : messe du jumelage

11h : apéro en musique

12h30 : intronisation avec les confréries et apéro-concert

13h : repas

17h : course-landaise comptant pout le challenge Landes-Béarn (14€/5€)

21h : repas ou menu-restau

Toutes les réservations et vente de ticket repas se font la Quincaillerie geaunoise avant le 28/06 au 06 77 99 43 56

pixabay

Geaune

dernière mise à jour : 2022-06-24 par