2022-12-24 19:00:00 – 2022-12-24 21:00:00

Bouches-du-Rhône Le Puy-Sainte-Réparade 235 235 EUR Le Samedi 24 Décembre nous servirons un menu en 6-services à 235€ par personne.

Le déjeuner du Dimanche 25 Décembre se déroulera en 5-service à 235€ par personne.

La St-Sylvestre qui sera accompagné de musique live au bar du restaurant est au tarif de 375€ par personne pour un menu en 7-service.

Enfin pour célébrer la nouvelle année, nous préparerons un Brunch ‘à la Darroze’ en 4-services à 175€ par personne. Rejoignez-nous à Villa La Coste en famille ou entre amis pour célébrer les fêtes de fin d’années.

Hélène Darroze et son chef exécutif Thomas Pézeril vous ont concocté des plats d’exceptions pour ces jours de fêtes. helenedarroze@villalacoste.com +33 4 42 28 35 59 https://www.villalacoste.com/restaurant-provence/ Restaurant Hélène Darroze à Villa La Coste 2750 Route de la Cride Le Puy-Sainte-Réparade

