Captieux Gironde

Les Fêtes de Captieux reprennent ! le Comité des Fêtes est heureux de proposer : des activités sportives, fanfares, des jeux, une fête foraine, ainsi qu’un concert.

