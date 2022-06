Fêtes de Buzy Buzy Buzy Catégories d’évènement: Buzy

Pyrénées-Atlantiques Buzy 14h00 : Tournoi de Beer Pong – Inscription sur place – 10€ par équipe de 2 – Stade André Maury

14h00 : Tournoi de pétanque Inscriptions sur place – 10€ par équipe de 2 – Stade André Maury

23h00 : Bal animé par le podium JUKEBOX – Thème Féria – Espace Sagette

