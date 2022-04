Fêtes de Bruch Bruch Bruch Catégories d’évènement: 47130

Bruch

Fêtes de Bruch Bruch, 17 juin 2022, Bruch.

2022-06-17 21:00:00 – 2022-06-19

Bruch 47130 Bruch Vendredi : 21h concours de belote au café de la paix.

Samedi : 15h animations, fête foraine, groupe musique, 20h repas jambon à la ficelle.

