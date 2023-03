Fêtes de Bias Bias Bias Catégories d’Évènement: Bias

Landes Bias Envie de vous plongez dans une fête de village traditionnelle du Sud-ouest ? La meilleure ambiance est sans aucun doute à Bias !

Encierro, banda, échassiers, boeuf entier à la broche, jeux pour enfants, exposition, feu d’artifice et beaucoup d’autres animations vous attendent ! Envie de vous plongez dans une fête de village traditionnelle du Sud-ouest ? La meilleure ambiance est sans aucun doute à Bias !

