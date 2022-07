Fêtes de Béhobie Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Fêtes de Béhobie Urrugne, 23 juillet 2022, Urrugne. Fêtes de Béhobie

quartier Béhobie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

2022-07-23 – 2022-07-23 Urrugne

Pyrénées-Atlantiques 8h : Concours de Pêhe à la truite (à Onchista)

11h30 : Remise Trophées concours de pêche à Onchista Jeux gratuits toute la journée

10h-12h : Tour de calèche (avec L’âne ta lan)

14h-18h : Jeux en bois (avec Euskal Evasion) et tatouages éphémères (par Les ateliers de Chloé) Concerts

20h30 : Radiobato

21h30 : Frikun

23h : Willis Drummond

Urrugne

