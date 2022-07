Fêtes de Béhobie Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Fêtes de Béhobie Urrugne, 21 juillet 2022, Urrugne. Fêtes de Béhobie

Quartier Béhobie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

2022-07-21 – 2022-07-21 Urrugne

Pyrénées-Atlantiques 19h : Tournoi de Mus au Xaia

Urrugne

