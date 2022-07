Fêtes de Béhobie

2022-07-24 – 2022-07-24 9h-19h : Vide grenier, Place Pausu (Association « Elles marchent » 64-40)

10h : Grand-Messe Solennelle suivie d’un apéritif village offert par le Comité

11h : Mutxiko avec Patxi eta Konpania

11h : Partie de pelote

17h30 : Spectacle de sports basques animé par le groupe folklorique Luixa 9h-19h : Vide grenier, Place Pausu (Association « Elles marchent » 64-40)

