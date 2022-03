Fêtes de Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran, 15 avril 2022, Bahus-Soubiran.

Fêtes de Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran

2022-04-15 – 2022-04-18

Bahus-Soubiran Landes Bahus-Soubiran

10 15 EUR Voici le programme des fêtes de Bahus-Soubiran :

Vendredi 21h : soirée España avec une paella suivi d’une soirée animée par le Kalimba (10€)

Samedi 16h30 : stage de danse et à 21h beefsteak traditionnel animé par Lous Pastouros suivi d’une soirée animée par le Kalimba (15€)

Dimanche à 12h30 : apéritif concert, à 16h30 course landaise de compétition avec la ganaderia Deyris et la cuadrilla Avignon (14€), à 21h repas coursayre et soirée animée (10€)

Lundi l’ACCA vous propose : casse-croûte au bord du Bahus, chasse aux œufs pour la enfants, apéritif et repas (10€)

Infos et réservations au 06 75 02 69 92 ou 06 81 60 68 12

+33 6 75 02 69 92

Bahus-Soubiran

