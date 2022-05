Fêtes d’Aste-Béon Aste-Béon Aste-Béon Catégories d’évènement: 64260

Aste-Béon 64260 Aste-Béon 13h : Aubades dans le village de Béon

18h : Messe à l’église Saint Félix de Béon

19h30 : Apéritif offert par la population suivi du repas servi par le traiteur Francis Montane*

