Vannes Vannes Morbihan, Vannes Fêtes d’Arvor – Gouelioù an Arvor Vannes Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Fêtes d’Arvor – Gouelioù an Arvor Vannes, 14 août 2021, Vannes. Fêtes d’Arvor – Gouelioù an Arvor

du samedi 14 août au dimanche 15 août à Vannes

Les fêtes d’Arvor reviennent à #Vannes les 14 et 15 août. Les cercles, bagadoù et compagnies d’artistes feront vibrer la ville pendant ces deux jours avec de nombreux spectacles à découvrir dans plusieurs lieux du centre historique. Programmation intégralement gratuite [[https://www.facebook.com/fetes.darvor.vannes](https://www.facebook.com/fetes.darvor.vannes)](https://www.facebook.com/fetes.darvor.vannes)

gratuit

Organisées par le Comité des Fêtes. Les Fêtes d’Arvor célèbrent chaque année, autour du 15 août, la culture bretonne avec l’élection de la reine d’Arvor et de ses dauphines. Vannes vannes Vannes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Vannes Adresse vannes Ville Vannes lieuville Vannes Vannes