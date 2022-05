Fêtes d’Arudy Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Fêtes d'Arudy
Arudy, Pyrénées-Atlantiques
5 juin 2022

11h00: Messe solennelle 
12h00: Dépôt de gerbe au monument et apéritif offert par le comité sur la place de la maire animé avec la banda. 
15h00: Animation musicale avec LES PETITS VELOS DANS LA TETE 
18h00: Concert COLLECTOUF sur la place de la mairie 
22h00: Bal animé par le podium CALIFORNIA 
23H00: Feu pyrosymphonique suivi de la reprise du bal

Contact: +33 5 59 05 77 11
Organisateur: mairie d'arudy

