Fêtes d’Arudy, 4 juin 2022, .

Fêtes d’Arudy

2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-04

9h30: Réveil Arudyen et dégustation de punch en petit train animé par la banda n10h30: Passage de la PASSEM sur la place de la mairie (course de relais pour la langue béarnaise) nCantera et animation musicale avec les ACCORDEONS DE LYS n14H00: Course de caisse a savon n22h00: Bal animé par le podium CALIFORNIA

9h30: Réveil Arudyen et dégustation de punch en petit train animé par la banda n10h30: Passage de la PASSEM sur la place de la mairie (course de relais pour la langue béarnaise) nCantera et animation musicale avec les ACCORDEONS DE LYS n14H00: Course de caisse a savon n22h00: Bal animé par le podium CALIFORNIA

9h30: Réveil Arudyen et dégustation de punch en petit train animé par la banda n10h30: Passage de la PASSEM sur la place de la mairie (course de relais pour la langue béarnaise) nCantera et animation musicale avec les ACCORDEONS DE LYS n14H00: Course de caisse a savon n22h00: Bal animé par le podium CALIFORNIA

dernière mise à jour : 2022-05-14 par