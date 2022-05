Fêtes d’Arette Arette Arette Catégories d’évènement: 64570

Fêtes d'Arette Arette, 25 juin 2022, Arette.

2022-06-25 – 2022-06-25

Arette 64570 14h : pour les forces tranquilles, grand tournoi de pétanque avec récompenses pour les gagnants 15h : GRANDE NOUVEAUTE – le BARATHON 2k22

Si vous êtes un groupe (comité, amis, clubs…), vous pouvez participer à cette nouvelle activité à Arette City. Cela consiste à faire la tournée des bars de notre beau village où des défis vous attendront à chaque arrêt. 19h : Remise des prix des plus grands vaillants qui auront passé avec brio tous les défis. 20h : Repas des bons vivants lomos/frites et piperade, animé 00h : Bal du comité, animé par l'incroyable David Guetta d'Esquiule Thomas Bendes, Dj de Le Rodeo

