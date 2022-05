Fêtes d’Arette

Fêtes d’Arette, 26 juin 2022, . Fêtes d’Arette

2022-06-26 – 2022-06-26 10h30 : Messe de la Saint Pierre à l’église d’Arette suivie du dépôt de gerbe À partir de 12h : apéritif offert par la municipalité et le comité animé par la banda « Los Clarineros » 12h30 : Le grand repas du village avec notre excellent traiteur Toute la journée : animation dans le centre du village avec la banda « Los Clarineros » et buvette du comité des fêtes 23h : feu d’artifice pour clôturer les fêtes au fronton 10h30 : Messe de la Saint Pierre à l’église d’Arette suivie du dépôt de gerbe À partir de 12h : apéritif offert par la municipalité et le comité animé par la banda « Los Clarineros » 12h30 : Le grand repas du village avec notre excellent traiteur Toute la journée : animation dans le centre du village avec la banda « Los Clarineros » et buvette du comité des fêtes 23h : feu d’artifice pour clôturer les fêtes au fronton 10h30 : Messe de la Saint Pierre à l’église d’Arette suivie du dépôt de gerbe À partir de 12h : apéritif offert par la municipalité et le comité animé par la banda « Los Clarineros » 12h30 : Le grand repas du village avec notre excellent traiteur Toute la journée : animation dans le centre du village avec la banda « Los Clarineros » et buvette du comité des fêtes 23h : feu d’artifice pour clôturer les fêtes au fronton dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville