Fêtes d’Arette

Fêtes d’Arette, 24 juin 2022, . Fêtes d’Arette

2022-06-24 – 2022-06-24 19h : ouverture des fêtes 21h : Soirée rugby encore plus ambiancée qu’au stade de France :

Diffusion de la finale du TOP14 sur écran géant accompagnée de pastechs, de bibines (bières, punch, vin…) et d’autres surprises 23h : Poursuite de la soirée avec bal animé par l’excellent groupe IBILIZ 19h : ouverture des fêtes 21h : Soirée rugby encore plus ambiancée qu’au stade de France :

Diffusion de la finale du TOP14 sur écran géant accompagnée de pastechs, de bibines (bières, punch, vin…) et d’autres surprises 23h : Poursuite de la soirée avec bal animé par l’excellent groupe IBILIZ 19h : ouverture des fêtes 21h : Soirée rugby encore plus ambiancée qu’au stade de France :

Diffusion de la finale du TOP14 sur écran géant accompagnée de pastechs, de bibines (bières, punch, vin…) et d’autres surprises 23h : Poursuite de la soirée avec bal animé par l’excellent groupe IBILIZ dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville