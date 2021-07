Fêtes communales – Vide grenier Louargat, 1 août 2021-1 août 2021, Louargat.

Fêtes communales – Vide grenier 2021-08-01 08:00:00 – 2021-08-01 Bourg de Louargat Avenue des Prunus

Louargat Côtes d’Armor Louargat

Vide grenier au bourg, buvette et restauration possible sur place. 2.5€/m. Participez au repas de rue ( menu à 11€/adulte et 8€/enfants. tickets en vente dans les commerces. Pensez à réserver !

